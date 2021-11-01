Вакцинирование на улице – это не европейская практика, это самодеятельность и полное отчаяние. Так прокомментировал депутат ПСРМ Владимир Односталко фотоиллюстрацию парламентариев ПДС, на которой видно, что фактически сельчан прямо на улице принуждают поставить прививку от коронавируса.

«Мы зададим вопросы: какие санитарно-эпидемиологические нормы были нарушены при вакцинации на улице? Интересно, мужчину осмотрели на предмет возможности или противопоказания к вакцинированию? Если по протоколу после вакцинации человек 30 минут должен находится под присмотром медиков, где это было сделано на улице? Нельзя ставит под угрозу жизнь и здоровье человека лишь для того, чтобы повысить уровень вакцинации», – сказал Односталко.

Он сообщил, что с 18 по 31 октября вакцинированы 48 тыс. человек, что в два раза ниже, чем при предыдущем правительстве. Депутат рассказал, что проголосованный парламентским большинством кредит в размере 24 млн евро предусматривает и расходование сотен тысяч евро на информирование населения.

«Чтобы поднять уровень, они вводят обязательное вакцинирование – педагогов, медиков, полицейских, почтовых работников и так далее. Но у них не получается – люди им не верят. Мы не тратили столько денег на рекламирование, но при нас уровень вакцинирования был два раза выше. (…) Власти настолько отчаялись, что теперь отлавливают сельчан на улице и в антисанитарных условиях делают прививку. Это не европейская практика, это самодеятельность от полного отчаяния», – подчеркнул Односталко.