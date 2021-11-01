Почти 1 тыс. родителей подписали петицию, адресованную премьеру Наталье Гаврилице, выразив свое недовольство продлением осенних каникул. 1 ноября они пришли в правительство, чтобы зарегистрировать документ.

«ВОЗ рекомендует, даже если пандемия, закрывать школы в последнюю очередь и открывать в первую. А у нас проводят свадьбы и крестины, а школы закрывают. Мы как родители не может работать в нормальном режиме. Мы требуем, чтобы дети ходили в школу. Хотим быть услышанными, дети должны посещать школу с соблюдением требований», – заявила учредитель организации Părinți solidary Алла Ревенко.

«У детей нет способностей учиться самим, они нуждаются в учителе, чтобы усвоить материал», – сказала одна из родительниц.

На прошлой неделе власти приняли решение продлить каникулы до 7 ноября.