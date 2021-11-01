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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове родители недовольны решением властей продлить каникулы

В Молдове родители недовольны решением властей продлить каникулы
01 ноября
12:15 2021
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Родители недовольны решением властей продлить каникулы до 7 ноября. Они подписали открытое письмо, адресованное премьеру Наталье Гаврилица, в котором выражают свою глубокую озабоченность и требуют отмены данного положения. Родители петиции отметили, что ученики начальных классов, только начали обучение.

«Учебная программа сложная, материала очень много. А дети, только начавшие учится, нуждаются в физическом присутствии на уроках, чтобы вместе с учителем освоить материал», – говорится в письме.

Они напоминают главе кабмина, что никто родителей не освобождает от обязательности работать по основному месту трудоустройства на время продления каникул, а «оставлять детей без присмотра означает подвергать их жизнь и здоровье опасности».

«Наши дети должны учиться в школе, а родители должны работать, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и детям», – говорится в письме.

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