Вторник, 2 ноября 2021, 03:39

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Скандал в Национальной армии Молдовы: офицеров заставляют увольняться

Скандал в Национальной армии Молдовы: офицеров заставляют увольняться
01 ноября
12:10 2021
Версия для печати Поделиться

Группа офицеров Национальной армии обвинили руководство ведомства в принуждении к увольнению. Военнослужащие обратились к президенту Майе Санду с открытым письмом, где перечислены допущенные нарушения главой Генерального штаба, командующим Национальной армией, бригадным генералом Ионом Кутие. Офицеры подозревают, что происходящее – следствие дистанционного управления «вечным» Плахотнюком, передает ER News.

В письме отмечается, что Ион Кутие «служил» Владу Плахотнюку, а теперь он мстит тем, кто боролся с олигархическим режимом.

«Высокопоставленных офицеров попросили уйти в отставку, а на их место продвигают только слуг режима Плахотнюка», – говорится в документе.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,43+0,01%
EUR20,22+0,36%
GBP23,81–0,18%
UAH0,66–0,14%
RON4,09+0,30%
RUB0,24–1,00%

Курсы валют в MDL на 01.11.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд