Группа офицеров Национальной армии обвинили руководство ведомства в принуждении к увольнению. Военнослужащие обратились к президенту Майе Санду с открытым письмом, где перечислены допущенные нарушения главой Генерального штаба, командующим Национальной армией, бригадным генералом Ионом Кутие. Офицеры подозревают, что происходящее – следствие дистанционного управления «вечным» Плахотнюком, передает ER News.

В письме отмечается, что Ион Кутие «служил» Владу Плахотнюку, а теперь он мстит тем, кто боролся с олигархическим режимом.

«Высокопоставленных офицеров попросили уйти в отставку, а на их место продвигают только слуг режима Плахотнюка», – говорится в документе.