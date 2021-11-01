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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 1 ноября 315929 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 1 ноября 315929 излечившихся
01 ноября
11:15 2021
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На сегодняшний день в стране 315929 человек прошли лечение и 7790 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 1 ноября в Молдове подтверждены  337768 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9855 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14622 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2124 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 157 в крайне тяжелом состоянии(26 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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