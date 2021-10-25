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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 октября 307464 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 октября 307464 излечившихся
25 октября
22:30 2021
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На сегодняшний день в стране 307464 человека прошли лечение и 7535 умерли от инфекции COVID-19.    

На 25 октября в Молдове подтверждены  329294 случая заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 10137 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15781 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2404 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 228 в крайне тяжелом состоянии(33 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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