На сегодняшний день в стране 307464 человека прошли лечение и 7535 умерли от инфекции COVID-19.

На 25 октября в Молдове подтверждены 329294 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10137 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15781 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2404 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 228 в крайне тяжелом состоянии(33 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).