90% долга Молдовы перед “Газпромом” образовались в 2011-2015 гг

Экс-премьер-министр Молдовы Ион Кику объяснил в Телеграм-канале, что могло стать возможной причиной требования российской стороны выплатить в ограниченные сроки задолженность Республики Молдова за природный газ, сообщает noi.md.

«О долгах Moldovagaz перед “Газпромом”… Долг (правый берег) в размере 444,1 миллиона долларов (без начисленных пени) образовался следующим образом: 39,3 млн долларов США (8,8%) – 2006-2007 гг.; 394,1 млн долларов США (88,7%) – 2011-2015 гг.; 10,7 млн долларов США (2,4%) – сентябрь 2021 г. В период 2016 – август 2021 г. не было ни одного цента долга… Итак, 394,1 млн долларов накоплены в виде долга в 2011-2015 годах, то есть в период, когда нынешние руководители государства были… в правительстве. Может быть, поэтому россияне именно сейчас требуют выплатить долг?», – пишет Кику.