Воскресенье, 24 октября 2021, 22:22

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Почему Россия требует от Молдовы срочно погасить долг за газ

Почему Россия требует от Молдовы срочно погасить долг за газ
24 октября
20:40 2021
Версия для печати

90% долга Молдовы перед “Газпромом” образовались в 2011-2015 гг

Экс-премьер-министр Молдовы Ион Кику объяснил в Телеграм-канале, что могло стать возможной причиной требования российской стороны выплатить в ограниченные сроки задолженность Республики Молдова за природный газ, сообщает noi.md.

«О долгах Moldovagaz перед “Газпромом”… Долг (правый берег) в размере 444,1 миллиона долларов (без начисленных пени) образовался следующим образом: 39,3 млн долларов США (8,8%) – 2006-2007 гг.; 394,1 млн долларов США (88,7%) – 2011-2015 гг.; 10,7 млн долларов США (2,4%) – сентябрь 2021 г. В период 2016 – август 2021 г. не было ни одного цента долга… Итак, 394,1 млн долларов накоплены в виде долга в 2011-2015 годах, то есть в период, когда нынешние руководители государства были… в правительстве. Может быть, поэтому россияне именно сейчас требуют выплатить долг?», – пишет Кику.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,450,00%
EUR20,310,00%
GBP24,010,00%
UAH0,660,00%
RON4,110,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 24.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд