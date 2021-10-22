Правительство Молдовы не может покрыть увеличение тарифа на газ для всех граждан. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Она уточнила, что только определенные категории граждан получать компенсации, размер которых еще неизвестен.

«Мы не производители газа, чтобы освободить всех от уплаты за газ. Никогда всех не освобождали. Мы предоставим компенсации определённым лицам, в зависимости от их доходов», – заявила Гаврилица на заседании парламента 22 октября по газовой проблеме.