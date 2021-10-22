Проект правительства о введении ЧП не решает проблемы. Там написано о многом, но не о причинах такого режима. Об этом заявил в ходе парламентских слушаний по газовому кризису депутат Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман.

«Предложенные меры носят хаотичный, несистемный характер. Нет информации о том, какие инструменты есть у правительства, чтобы смягчить социальные и экономические последствия. Это могут быть перенос действия третьего энергопакета, отмена НДС или можно временно убрать определенные затраты из тарифа. Ничего этого нет в проекте.

Очевидно, что цель этого проекта – получить доступ к бюджетным средствам. Сколько нужно газа, по какой цене его можно купить, у каких поставщиков, каковы их возможности, какова тактика закупок. Ничего этого нет», – заключил Рейдман.

Напомним, что правительство ПДС требует введения чрезвычайного положения из-за газового кризиса после того как власти не смогли своевременно заключить контракт с «Газпром».