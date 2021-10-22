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Газета "Кишиневские новости"

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Рейдман: Цель ЧП – бесконтрольный доступ к бюджетным средствам

Рейдман: Цель ЧП – бесконтрольный доступ к бюджетным средствам
22 октября
17:05 2021
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Проект правительства о введении ЧП не решает проблемы. Там написано о многом, но не о причинах такого режима. Об этом заявил в ходе парламентских слушаний по газовому кризису депутат Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман.

«Предложенные меры носят хаотичный, несистемный характер. Нет информации о том, какие инструменты есть у правительства, чтобы смягчить социальные и экономические последствия. Это могут быть перенос действия третьего энергопакета, отмена НДС или можно временно убрать определенные затраты из тарифа. Ничего этого нет в проекте.

Очевидно, что цель этого проекта – получить доступ к бюджетным средствам. Сколько нужно газа, по какой цене его можно купить, у каких поставщиков, каковы их возможности, какова тактика закупок. Ничего этого нет», – заключил Рейдман.

Напомним, что правительство ПДС требует введения чрезвычайного положения из-за газового кризиса после того как власти не смогли своевременно заключить контракт с «Газпром».

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