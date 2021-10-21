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Газета "Кишиневские новости"

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Правящая ПДС подчиняет себе общественную компанию Teleradio Moldova

Правящая ПДС подчиняет себе общественную компанию Teleradio Moldova
21 октября
13:51 2021
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Парламентское большинство ПДС включило в повестку дня заседания 21 октября законопроект, который предоставляет парламентскому большинству право изменять состав Совета по аудиовизуалу и руководство телекомпании Moldova-1. Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали отложить проект для проведения публичных обсуждений и международной экспертизы, однако ПДС отказалась поддержать эту идею.

«Настаиваем на снятии с повестки этого законопроекта, гражданское общество в сфере СМИ также настаивает на обсуждении перед голосованием. Это очень чувствительная тема. Речь идет о Teleradio Moldova – институте, за который люди боролись, чтобы он не контролировался политически», – заявила вице-председатель комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ, депутат ПСРМ Адела Рэйляну.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов также настаивают на проведении международной экспертизы проекта, предложенного ПДС.

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