Парламентское большинство ПДС включило в повестку дня заседания 21 октября законопроект, который предоставляет парламентскому большинству право изменять состав Совета по аудиовизуалу и руководство телекомпании Moldova-1. Депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали отложить проект для проведения публичных обсуждений и международной экспертизы, однако ПДС отказалась поддержать эту идею.

«Настаиваем на снятии с повестки этого законопроекта, гражданское общество в сфере СМИ также настаивает на обсуждении перед голосованием. Это очень чувствительная тема. Речь идет о Teleradio Moldova – институте, за который люди боролись, чтобы он не контролировался политически», – заявила вице-председатель комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ, депутат ПСРМ Адела Рэйляну.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов также настаивают на проведении международной экспертизы проекта, предложенного ПДС.