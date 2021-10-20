В ходе рабочей поездки в Москву председатель ПСРМ Игорь Додон провел встречу с бывшим премьер-министром Российской Федерации Сергеем Степашиным.

В ходе дискуссии обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимодействия граждан Молдовы и России. Собеседники подчеркнули обоюдный интерес к укреплению братских отношений между нашими народами.

Сергей Степашин является руководителем ряда общественных организаций и остается одним из самых известных и влиятельных людей в России. До вступления в должность премьер-министра возглавлял ФСБ, был министром внутренних дел, после премьерства – входил в состав депутатов Государственной Думы и возглавлял Счетную палату РФ.