Парламентское большинство ПДС отвергло предложение Блока коммунистов и социалистов о выделении компенсаций фермерам, пострадавшим в результаты природных катаклизмов. Речь идет о 51,3 млн леях.

Инициативу оппозиции не поддержали в комиссии по экономике, бюджету и финансам депутаты ПДС, а ее председатель Думитру Алайба заявил, что фермерам следует дождаться заключения правительства.

Между тем, депутат – социалист Петру Бурдужа обратил внимание на то, что законопроект был зарегистрирован еще в начале августа, когда литр дизтоплива стоил 13 леев, а сейчас его цена свыше 18 леев.

«Я бы подождал, но тогда солярка стоила 13, а сегодня уже 18. А мы заставляем аграриев ждать. Мы поэтому и настаиваем на рассмотрении, чтобы дать фермером точное понимание», – сказал Бурдужа.

Напомним, что фракция Блока коммунистов и социалистов настаивает на поправках в госбюджет и включении в него 51 млн леев на нужды фермеров. Министр финансов Думитру Будянски категорически отказывается делать это, получив поддержку правящего большинства.

Напомним, что правящее большинство беспрекословно выделило дополнительные 2 млн леев на зарплаты администрации президента.