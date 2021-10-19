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Газета "Кишиневские новости"

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Фракция БКС опротестовала в КС ратификацию Стамбульской конвенции

Фракция БКС опротестовала в КС ратификацию Стамбульской конвенции
19 октября
12:45 2021
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Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов Григоре Новак и Василе Боля обратились в Конституционный суд Молдовы относительно проверки конституционности закона о ратификации Стамбульской конвенции.

«Относительно причин обращения мы неоднократно говорили, считая, что истинная цель Конвенции скрыта и она полностью противоречит убеждениям большинства граждан Молдовы, но что важнее всего – противоречит Основному закону Молдовы», – написал Новак в социальной сети.

Напомним, что 14 октября парламент Молдовы ратифицировал голосами фракции ПДС Стамбульскую конвенцию. Документ был раскритикован оппозицией, которая обратила внимание общества на его содержание, противоречащее Конституции и традициям молдавского народа.

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