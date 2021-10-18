Председатель ПСРМ Игорь Додон принял предложение возглавить общественную организацию «Молдавско-Российский Деловой союз», деятельность которой ориентирована на развитие отношений между Молдовой и Российской Федерацией, привлечение российских инвестиций в молдавскую экономику, создание таким образом новых рабочих мест для наших граждан. Это работа, которую экс-президент намерен проводить в интересах Молдовы и людей нашей страны.

«Для меня честь, что нашим партнером в Российской Федерации является самая мощная ассоциация предпринимателей – «Деловая Россия». Организация основана в 2001 году, в настоящее время объединяет более 7 тыс. бизнесменов. Общая численность сотрудников на предприятиях Организации «Деловая Россия» – около 3 млн человек, а суммарная годовая выручка предприятий – порядка 2,8 трлн рублей.

«Деловая Россия» имеет региональные отделения во всех 85 субъектах Российской Федерации. За рубежом Организацию представляют 48 бизнес-послов. Среди партнеров «Деловой России» более 200 международных организаций. Ее члены входят в 405 совещательных и экспертных структур федерального и международного уровней. Более 50 представителей «Деловой России» входят в общественные советы при федеральных министерствах и ведомствах Российской Федерации», – сообщил в соцсетях Игорь Додон.