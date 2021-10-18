Представители сферы HoReCa в ответ на прошедшие проверки жалуются на нарушения со стороны властей. В опубликованном сообщении представители отрасли призвали власти не нападать на бизнес и людей, которые работают в этой сфере.

«Обращаемся к властям и гражданам. Не нападайте на бизнес, который пытается выжить, не атакуйте людей, которые работают в этой сфере и пытаются справиться с трудностями, продолжая свою деятельность. В тяжелые времена нужно проявить понимание, ответственность и единство. Потому что только вместе мы можем преодолеть эту пандемию», – отмечается в сообщении.

Напомним, что 7-10 октября сотрудники Национального инспектора расследований проверили деятельность 64 экономических агентов в сфере HoReCa в части соблюдения санитарных ограничений. Правоохранители проводили рейды в сопровождении тяжеловооруженных спецназовцев. Результатом рейдов стало обнаружение нарушений в 41 заведении.