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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове власти ввели жесткий контроль в барах и ресторанах

В Молдове власти ввели жесткий контроль в барах и ресторанах
18 октября
13:05 2021
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Представители сферы HoReCa в ответ на прошедшие проверки жалуются на нарушения со стороны властей. В опубликованном сообщении представители отрасли призвали власти не нападать на бизнес и людей, которые работают в этой сфере.

«Обращаемся к властям и гражданам. Не нападайте на бизнес, который пытается выжить, не атакуйте людей, которые работают в этой сфере и пытаются справиться с трудностями, продолжая свою деятельность. В тяжелые времена нужно проявить понимание, ответственность и единство. Потому что только вместе мы можем преодолеть эту пандемию», – отмечается в сообщении.

Напомним, что 7-10 октября сотрудники Национального инспектора расследований проверили деятельность 64 экономических агентов в сфере HoReCa в части соблюдения санитарных ограничений. Правоохранители проводили рейды в сопровождении тяжеловооруженных спецназовцев. Результатом рейдов стало обнаружение нарушений в 41 заведении.

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