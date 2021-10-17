Резолюция митинга в поддержку Александра Несторовского, кандидата в примары муниципия Бельцы от Блока коммунистов и социалистов для участия в выборах 21 ноября 2021 года.

На митинге представители Партии социалистов выразили глубокую озабоченность безответственными действиями новой власти в стране.

Особую тревогу, заявили участники митинга, вызывает неконтролируемый стремительный рост цен на все категории товаров, что уже отрицательно сказывается на социальном и финансовом положении наших граждан. Несостоятельность новой власти делает наших граждан уязвимыми перед последствиями непрофессиональных и безответственных решений новоявленных «правителей».

«Еще один из факторов, вызывающих всеобщую обеспокоенность – неопределенность в решении газовой проблемы, возникшей непосредственно перед отопительным сезоном и ставшей следствием реализации однобокой политической повестки новой власти. Партия социалистов осуждает одностороннюю позицию правящего политического класса. Мы считаем, что государство должно сотрудничать со всеми внешними партнерами, как западными, так и восточными.

Мы осуждаем диктатуру, которую пытается установить новая власть путем захвата государственных институтов. Узурпация недопустима в демократическом обществе и должна наказываться по закону. Ситуация, сложившаяся вокруг задержания генерального прокурора – очередной показатель того давления, которая оказывает нынешняя власть на независимые институты нашей страны.

Партия социалистов выражает озабоченность тотальной коррупцией, поднявшей голову в государственных институтах власти, где родственники представителей новой власти занимают «хлебные» должности. Кумовство и нанашизм являются одной из открытых форм коррупции и должны преследоваться уголовно.

Мы считаем, что беспредел, который развязала новая власть, недопустим. Партия социалистов будет настаивать на справедливом отношении к городу Бельцы, так как город достоин большего и лучшего. Город Бельцы нуждается в честной власти, которая будет отстаивать интересы граждан и работать в интересах бельчан. У нас сильная команда, которая способна добиваться положительных результатов в целях развития муниципия и роста благосостояния его граждан», – говорится в Резолюции участников митинга.

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