На сегодняшний день в стране 295604 человека прошли лечение и 7206 умерли от инфекции COVID-19.

На 16 октября в Молдове подтверждены 315414 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9162 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16326 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2509 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 167 в крайне тяжелом состоянии(17 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).