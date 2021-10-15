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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 октября 294229 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 октября 294229 излечившихся
15 октября
21:15 2021
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На сегодняшний день в стране 294229 человек прошли лечение и 7172 умерли от инфекции COVID-19.    

На 15 октября в Молдове подтверждены  313849 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 7853 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16644 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2554 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 183 в крайне тяжелом состоянии(26 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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