На сегодняшний день в стране 294229 человек прошли лечение и 7172 умерли от инфекции COVID-19.

На 15 октября в Молдове подтверждены 313849 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7853 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16644 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2554 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 183 в крайне тяжелом состоянии(26 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).