Предприятие АО «Молдовагаз» обратилось к потребителям с просьбой временно сократить ежедневное потребление природного газа. Эта мера вызвана объявленным режимом тревоги.

«Молдовагаз» предлагает выключать индивидуальные системы отопления, уменьшать мощность потребления газовых приборов в ночное время, а также сократить потребление в течение дня, ограничить использование природного газа для приготовления/ разогрева пищи и воды.

Также небытовым потребителям рекомендуют организовать производственные циклы предприятий по сменам и сократить использование природного газа на второстепенные и непроизводственные цели, а на предприятиях коммунально-бытового сектора провести беседы среди сотрудников о сокращении использования природного газа в личных целях и изыскать возможность перехода на альтернативные виды топлива.