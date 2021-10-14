Сегодня, в день святых праздников Покрова Пресвятой Богородицы и Собора Молдавских Святых, парламентское большинство от партии PAS ратифицировало так называемую «Стамбульскую конвенцию», узаконивающую сексуальные извращения и подрывающую многовековые моральные устои нашего народа, с возмущением отреагировал в FB на произошедшее 14 октября в парламенте Молдовы председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Для предотвращения и пресечения домашнего насилия не требовалось принятия никаких дополнительных документов. Женщины и другие члены семьи надёжно защищены Законом №45 от 2007 года «О предупреждении и пресечении насилия в семье». «Стамбульская конвенция», принятая Советом Европы, преследует совершенно иные цели.

Стамбульская конвенция утверждает гомосексуализм в качестве нормы, открыто посягает на национальную традицию и культурные нормы народов. Этот документ устанавливает понятие «гендерной идентичности» как произвольного выбора «сексуального пола» по желанию человека, и принуждает школы в обязательном порядке включать материал по «нестереотипным гендерным ролям» в учебные программы. «Стамбульская конвенция» поощряет доносительство, в том числе ложные доносы, даже в том случае, если предполагаемый акт насилия ещё не был совершён.

На сегодняшний день два государства, входящих в Совет Европы – Российская Федерация и Азербайджан – отказались от подписания этого скандального документа. Другие европейские государства – Великобритания, Венгрия, Чехия, Словакия, Украина, Болгария, Литва, Латвия, Армения – не ратифицировали «Стамбульскую конвенцию». Турецкая Республика устами её лидера, президента Реджепа Эрдогана, заявила о выходе из этой конвенции.

Свою озабоченность ратификацией «Стамбульской конвенции» выразила Молдавская Православная Церковь – крупнейшая религиозная организация Молдовы. Молдавская Церковь призвала парламент Республики Молдова не ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Это обращение Церкви было проигнорировано парламентским большинством. Неужели эти люди завтра будут лицемерно красоваться на церковных богослужениях перед телекамерами?

Это парламентское большинство в очередной раз доказало, что оно не отражает настроений общества. Ни президент Майя Санду, ни партия PAS до президентских и парламентских выборов ни словом не упомянули, что будут ратифицировать «Стамбульскую конвенцию». Эти люди в очередной раз плюнули в свой народ, в свою историю, на могилы своих дедов и прадедов. Этот президент и этот парламент, подло и цинично обманувшие своих избирателей, неоднократно поправшие Конституцию, Божие и человечьи законы, должны уйти.

Молдавский народ сохранит верность Богу, национальной духовной традиции и семейным ценностям. Статус Женщины в семье и в обществе, уважение к ней всегда у нас будут на самом высшем уровне, как и в течение всех предшествующих столетий. Извращенцев мы всегда будем называть извращенцами, и никак иначе. И никакие конвенции, декларации и прочие бумажки не отменят нашей многовековой культуры и традиции», – написал в своем сообщении в соцсетях Игорь Додон.