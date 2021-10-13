На сегодняшний день в стране 291490 человек прошли лечение и 7105 умерли от инфекции COVID-19.

На 13 октября в Молдове подтверждены 310776 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8751 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16572 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2009 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 177 в крайне тяжелом состоянии(19 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).