Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 октября 291490 излечившихся
13 октября
21:35 2021
На сегодняшний день в стране 291490 человек прошли лечение и 7105 умерли от инфекции COVID-19.
На 13 октября в Молдове подтверждены 310776 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 8751 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16572 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2009 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 177 в крайне тяжелом состоянии(19 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).