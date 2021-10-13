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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 октября 291490 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 октября 291490 излечившихся
13 октября
21:35 2021
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На сегодняшний день в стране 291490 человек прошли лечение и 7105 умерли от инфекции COVID-19.    

На 13 октября в Молдове подтверждены  310776 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 8751 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16572 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2009 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 177 в крайне тяжелом состоянии(19 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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