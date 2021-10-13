Накануне зимы Молдова оказалась в глубоком энергокризисе! Премьер Наталья Гаврилица созвала комиссию по чрезвычайным ситуациям c целью обсудить газовый кризис. Об этом 13 октября сообщила сама глава кабмина после заседания правительства. Она признала, что перспективы переговоров с РФ неясны и пока нет четкого решения проблемы с поставками газа.

«Переговоры с Газпромом продолжаются, по объективным причинам хотим продления прежнего контракта, у партнёров другие требования и ожидания и на следующей неделе часть вопросов прояснится. Обсуждаем импорт газа из других источников, используя соединения с Украиной и Румынией. Проблема в цене, которую надо оплачивать. На заседании комиссии будут даны указания проверить резервы газа. Обсудим, какие компенсации можем предоставить, чтобы компенсировать рост тарифа»,- заявила Гаврилица.

Напомним, что в этом году власти продлили контракт с Газпромом на один месяц по цене 790 долларов США.