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Газета "Кишиневские новости"

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Боля оспорил в ВСП нарушения, допущенные прокурором по делу Стояногло

Боля оспорил в ВСП нарушения, допущенные прокурором по делу Стояногло
13 октября
21:10 2021
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Депутат ПСРМ Василе Боля обратился с ходатайством в Высший совет прокуратуры(ВСП) относительно действий прокурора Виктора Фуртунэ, который расследует дело отстраненного Генерального прокурора.

Боля убежден, что дело является политическим и было возбуждено с грубыми процессуальными нарушениями.

«Я указал на процедурные нарушения, допущенные прокурором Фуртунэ, заявив о незаконном характере начала уголовного преследования. Я потребовал рассмотреть обращение публично и привлечь к ответственности прокурора, допустившего нарушения законодательства. Тот, кто пытается привлечь к уголовной ответственности невиновного, должен быть удален из системы и осуждён»,- написал в соцсети депутат.

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