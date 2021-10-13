Депутат ПСРМ Василе Боля обратился с ходатайством в Высший совет прокуратуры(ВСП) относительно действий прокурора Виктора Фуртунэ, который расследует дело отстраненного Генерального прокурора.

Боля убежден, что дело является политическим и было возбуждено с грубыми процессуальными нарушениями.

«Я указал на процедурные нарушения, допущенные прокурором Фуртунэ, заявив о незаконном характере начала уголовного преследования. Я потребовал рассмотреть обращение публично и привлечь к ответственности прокурора, допустившего нарушения законодательства. Тот, кто пытается привлечь к уголовной ответственности невиновного, должен быть удален из системы и осуждён»,- написал в соцсети депутат.