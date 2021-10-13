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Газета "Кишиневские новости"

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Кого министр Алла Немеренко назвала «капризными» медработниками

Кого министр Алла Немеренко назвала «капризными» медработниками
13 октября
14:41 2021
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Медики, которые не вакцинируются, являются капризными и некомпетентными, так объяснила министр здравоохранения Алла Немеренко решение о том, что единовременное пособие в 16 тыс. леев будут получать только вакцинировавшиеся медицинские работники.

«Сохранять их капризы не вакцинироваться, работать в COVID- отделениях, платить им из средств налогоплательщиков за заболевания. Мне кажется, что мы даже запаздываем. Если кто-то из медработников не хочет вакцинироваться, это ставит под вопрос насколько они знакомы с медициной», – заявила Алла Немеренко в ходе пресс-конференции.

Уточним, что согласно проекту постановления правительства, единовременное пособие в 16 тыс. леев будет выделяться только вакцинированным медработникам, заболевшим на рабочем месте. Также единовременное пособие в 100 тыс. леев будет выплачиваться только семьям скончавшихся, но вакцинированных медработников.

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