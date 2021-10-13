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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин ПДС отверг инициативу ПСРМ о бесплатных обедах для учеников

Кабмин ПДС отверг инициативу ПСРМ о бесплатных обедах для учеников
13 октября
14:40 2021
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Правительство Натальи Гаврилицы отказалась обеспечить бесплатным питанием учеников V-IX классов, посчитав инициативу Блока коммунистов и социалистов чересчур затратной для госбюджета.

Согласно заключению, затраты на обеспечение питанием учеников

V-IX классов могли бы составить 285 млн леев в год, без учета оплаты труда персонала, коммунальных услуг и оборудования столовых.

«Дополнительные расходы сложно оценить, потому что они предполагают не только выделение финансовых ресурсов для оплаты труда, но и для технической поддержки процесса питания детей», – посчитали в правительстве.

Напомним, что аналогичную позицию в парламенте высказали депутаты ПДС, которые считают, что государство не должно обеспечивать бесплатным питанием школьников, которые не входят в категорию социально уязвимых семей.

Один из авторов законопроекта, депутат-социалист Алла Дарованная заявила, что инициатива о бесплатном питании в школах затрагивает 136 тыс. учеников.

В настоящее время бесплатное питание полагается только школьникам начальных классов.

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