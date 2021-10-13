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Газета "Кишиневские новости"

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Фермеры Молдовы платят за литр солярки на 50% больше, чем в 2020 г.

Фермеры Молдовы платят за литр солярки на 50% больше, чем в 2020 г.
13 октября
14:40 2021
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На 600 леев больше, чем в прошлом году, обходится фермерам обработка одного гектара сельхозугодий.

Так, если в 2020 году средняя цена дизтоплива составляла 12,4 леев, то сегодня солярка стоит 18,30 леев.

Расход солярки для обработки одного гектара составляет около 100 литров. Таким образом, если в 2020 году фермер тратил 1240 леев на обработку одного гектара, то в нынешнем – 1830 леев, что на 600 леев, или 50% больше.

Эксперты отмечают, что рост стоимости топлива неминуемо ведет к валу подорожаний – от сырья до конечного продукта.

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