На 600 леев больше, чем в прошлом году, обходится фермерам обработка одного гектара сельхозугодий.

Так, если в 2020 году средняя цена дизтоплива составляла 12,4 леев, то сегодня солярка стоит 18,30 леев.

Расход солярки для обработки одного гектара составляет около 100 литров. Таким образом, если в 2020 году фермер тратил 1240 леев на обработку одного гектара, то в нынешнем – 1830 леев, что на 600 леев, или 50% больше.

Эксперты отмечают, что рост стоимости топлива неминуемо ведет к валу подорожаний – от сырья до конечного продукта.