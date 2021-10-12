Судью, вынесшего решение об аресте генпрокурора РМ, хотят наказать
12 октября
14:15 2021
Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля подал 12 октября жалобу в Высший совет магистратуры на судью Николае Корча.
Депутат отметил, что судья сознательно вынес заведомо незаконное решение о домашнем аресте генерального прокурора Александра Стояногло.
«Я потребовал, чтобы это обращение было рассмотрено на заседании ВСМ, а судья Корча привлечен к ответственности», – сказал Василий Боля.
Среди нарушений, перечисленных в запросе, указано и то, что в постановлении прокурора значится имя не Стояногло, а другого человека.