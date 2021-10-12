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Газета "Кишиневские новости"

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Судью, вынесшего решение об аресте генпрокурора РМ, хотят наказать

Судью, вынесшего решение об аресте генпрокурора РМ, хотят наказать
12 октября
14:15 2021
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Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля подал 12 октября жалобу в Высший совет магистратуры на судью Николае Корча.

Депутат отметил, что судья сознательно вынес заведомо незаконное решение о домашнем аресте генерального прокурора Александра Стояногло.

«Я потребовал, чтобы это обращение было рассмотрено на заседании ВСМ, а судья Корча привлечен к ответственности», – сказал Василий Боля.

Среди нарушений, перечисленных в запросе, указано и то, что в постановлении прокурора значится имя не Стояногло, а другого человека.

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