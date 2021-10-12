Вторник, 12 октября 2021, 16:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Министра юстиции Литвиненко призвали пройти проверку на детекторе лжи

Министра юстиции Литвиненко призвали пройти проверку на детекторе лжи
12 октября
14:15 2021
Версия для печати

Экс-министр юстиции Фадей Нагачевски обвинил своего приемника Серджиу Литвиненко в обмане по делу о задержании Александра Стояногло и призвал нынешнего главу ведомства пройти тест на детекторе лжи. Об этом Нагачевский заявил после того как Литвиненко допустил некоторые высказывания в эфире одного из телеканалов.

Нагачевски сослался на недавний диалог между телеведущей Марианной Раца и Серджиу Литвиненко, в котором министр утверждает, что он якобы последним узнал о задержании Стояногло.

На вопрос Марианны Рацы о том, когда лично Литвиненко узнал о том, что Стояногло задержат, тот говорит, что это произошло в момент, когда он получил по е-мейлу письмо, адресованное Высшему совету прокуроров.

На уточняющий вопрос Рацы идет ли речь об информации о начале уголовного преследования, Литвиненко говорит: «Да, и я сразу, думаю, спустя 7-10 минут написал пост и опубликовал это письмо».

В реплике на это очевидное несоответствие экс-министр юстиции Фадей Нагачевски пишет: «Отмечу, то, что опубликовало министерство юстиции касается исключительно возбуждения уголовного дела, а не задержания.Как возможно, чтобы министерство юстиции знало в момент начала уголовного преследования о задержании? Ждем объяснений.

Господин министр может пройти тест на детекторе лжи, или шутка переходит все границы и появляются все больше признаков, указывающих на политическую скоординированность задержания господина Стояногло».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,37+0,15%
EUR20,07+0,21%
GBP23,66+0,43%
UAH0,66+0,22%
RON4,05+0,18%
RUB0,24+0,15%

Курсы валют в MDL на 12.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд