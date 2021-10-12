Экс-министр юстиции Фадей Нагачевски обвинил своего приемника Серджиу Литвиненко в обмане по делу о задержании Александра Стояногло и призвал нынешнего главу ведомства пройти тест на детекторе лжи. Об этом Нагачевский заявил после того как Литвиненко допустил некоторые высказывания в эфире одного из телеканалов.

Нагачевски сослался на недавний диалог между телеведущей Марианной Раца и Серджиу Литвиненко, в котором министр утверждает, что он якобы последним узнал о задержании Стояногло.

На вопрос Марианны Рацы о том, когда лично Литвиненко узнал о том, что Стояногло задержат, тот говорит, что это произошло в момент, когда он получил по е-мейлу письмо, адресованное Высшему совету прокуроров.

На уточняющий вопрос Рацы идет ли речь об информации о начале уголовного преследования, Литвиненко говорит: «Да, и я сразу, думаю, спустя 7-10 минут написал пост и опубликовал это письмо».

В реплике на это очевидное несоответствие экс-министр юстиции Фадей Нагачевски пишет: «Отмечу, то, что опубликовало министерство юстиции касается исключительно возбуждения уголовного дела, а не задержания.Как возможно, чтобы министерство юстиции знало в момент начала уголовного преследования о задержании? Ждем объяснений.

Господин министр может пройти тест на детекторе лжи, или шутка переходит все границы и появляются все больше признаков, указывающих на политическую скоординированность задержания господина Стояногло».