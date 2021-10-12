Лидер партии социалистов Игорь Додон 12 октября созвал заседание Политического исполнительного комитета ПСРМ.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями о социально-экономической ситуации и о положении в энергетическом секторе страны.

Кроме того, обсуждались организационные вопросы, связанные с проведением конференций в территориальных организациях партии, а также участие формирования в местных выборах в ряде населенных пунктов 21 ноября и подготовка к проведению съезда ПСРМ, который состоится 18 декабря с.г.