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Газета "Кишиневские новости"

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Лидеры ПСРМ обсудили критическую ситуацию в энергокомплексе РМ

Лидеры ПСРМ обсудили критическую ситуацию в энергокомплексе РМ
12 октября
14:10 2021
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Лидер партии социалистов Игорь Додон 12 октября созвал заседание Политического исполнительного комитета ПСРМ.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями о социально-экономической ситуации и о положении в энергетическом секторе страны.

Кроме того, обсуждались организационные вопросы, связанные с проведением конференций в территориальных организациях партии, а также участие формирования в местных выборах в ряде населенных пунктов 21 ноября и подготовка к проведению съезда ПСРМ, который состоится 18 декабря с.г.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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