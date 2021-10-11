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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 октября 289246 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 октября 289246 излечившихся
11 октября
20:50 2021
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На сегодняшний день в стране 289246 человек прошли лечение и 7048 умерли от инфекции COVID-19.    

На 11 октября в Молдове подтверждены  307182 случая заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 8748 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16470 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2140 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 145 в крайне тяжелом состоянии(17 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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