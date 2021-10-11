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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин Молдовы не достиг договоренностей с «Газпром»

Кабмин Молдовы не достиг договоренностей с «Газпром»
11 октября
19:25 2021
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Правительство Молдовы не cмогло достичь договоренности с «Газпром» в отношении продления поставок природного газа. Вице-премьер-министр Андрей Спыну, обсуждавший этот вопрос с представителями российского газового гиганта, заявил, что только на этой неделе переговорщики из Кишинева начнут вести диалог.

Спыну уточнил, что правительство настаивает на продлении контракта, подписанного в 2020 году правительством ПСРМ.

«С генеральным директором “Газпромэкспорт”- Еленой Бурмистровой мы договорились начать дискуссии о внедрении Третьего Энергетического пакета, долгах и подписании долгосрочного контракта. На этой неделе начнем дискуссии с «Газпром». Мы попросили продлить контракт на старых условиях, условиях прошлого года», – уточнил Спыну.

Напомним, что в этом году руководство Молдовы отказалось от участия в переговорах по подписанию контракта с «Газпром», в итоге важнейший для населения договор удалось недавно продлить всего на месяц – по которому газ мы будем покупать по цене 790 долларов за тысячу кубометров – в шесть раз больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Из –за задержки с продлением контракта объем поставок голубого топлива был сокращен на треть.

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