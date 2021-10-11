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Газета "Кишиневские новости"

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Додон объяснил, почему власти Молдовы не могут договориться по газу

Додон объяснил, почему власти Молдовы не могут договориться по газу
11 октября
19:25 2021
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На ситуацию с неспособностью нового правительства Молдовы договориться о поставках газа отреагировал председатель ПСРМ Игорь Додон. Экс-президент резонно считает, что надо было начинать переговоры ещё в августе – сразу, как было назначено новое правительство, а не заниматься пустыми популистскими заявлениями.

Что же касается поиска у западных партнеров альтернативных источников поставки газа в Молдову – это чистый популизм, убежден лидер социалистов. Газ, конечно, могут поставить и с западного направления через Турецкий или Северные потоки, но это будет российский газ, который будет стоить дороже из-за дополнительных затрат по транспортировке, объясняет Додон. В итоге у западных партнеров надо будет просить деньги на компенсации населению существенного роста тарифов на газ.

Удивляет председателя ПСРМ и то, что правительство Санду считает прошлую власть виноватой в сложившейся кризисной ситуации в энергосекторе страны, хотя при этом признается, что предыдущий договор был выгодным для страны. Экс-президент уверен, что мы ещё не раз будем слышать подобные оправдания от правящей партии, которая контролирует все государственные институты в стране, но не может справиться с экономическим, социальным и энергетическим кризисами. 

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