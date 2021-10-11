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Газета "Кишиневские новости"

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Руководство «Газпром» проигнорировало министра экономики РМ Спыну

Руководство «Газпром» проигнорировало министра экономики РМ Спыну
11 октября
16:50 2021
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Вице-премьеру правительства Молдовы Андрею Спыну не удалось встретиться и поговорить с главой «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом сам Спыну сообщил в ходе пресс-конференции.

«Я встретился с генеральным директором «Газпромэкспорт» Еленой Бурмистровой, по объективным причинам с господином Миллером не пообщались. Мы говорили об увеличении поставок газа Молдове в октябре», – сказал Спыну.

7-8 октября 2021 года Андрей Спыну участвовал в Международном форуме в Санкт-Петербурге, в ходе которого намеревался встретиться с главой «Газпром» Алексеем Миллером, однако, как признал министр, назначенный ПДС, этого не произошло.

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