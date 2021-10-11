ПДС пытается взять под контроль СМИ в Молдове. Депутат ПДС, председатель парламентской комиссии по культуре, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Лилиана Николаеску-Онофрей, направила письмо Совету по Аудиовизуалу, в котором требует проведения проверки трех телеканалов: Moldova 1, NTV и Primul în Moldova. Документ опубликовала в социальной сети парламентарий от Блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну.

«Хорошие времена со злыми привычками. Как любой диктаторский режим ПДС захватил юстицию, назначил послушных людей и взялся за непокорную прессу. С помощью юстиции будут бороться против политических оппонентов, а монополией на СМИ будут скрывать свои нарушения. Вот почему закрыли Стояногло, а теперь взялись за прессу, которая не поет по их нотам. Вице-председатель ПДС Лилиана Николаеску – Онофрей, являющаяся председателем парламентской комиссии по культуре, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ, требует (внимание, не рекомендует) у Совета по аудиовизуалу «срочно» начать ПРОВЕРКУ телеканалов Moldova 1, NTV и Primul în Moldova. Так они поступили в отношении Генерального прокурора и также хотят поступить в отношении неаффилированной прессы. Не взялись «срочно» решать санитарный кризис, энергетический кризис, взрывной рост цен, а взялись за прессу, которую называют еще четвертой силой, но которую ЕЩЕ не контролируют полностью как это произошло в отношении первых трех. Кстати, письмо в Совет – полномочия специализированной парламентской комиссии. В качестве члена соответствующей комиссии я не помню, чтобы эта тема обсуждалась. Впрочем, я бы в них не участвовала, так как это прямое ВМЕШАТЕЛЬСТВО в деятельность в Совета по Аудиовизуалу, что запрещено законом!!!» – написала Адела Рэйляну в социальной сети.