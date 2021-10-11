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Газета "Кишиневские новости"

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Прокуратура Молдовы признала позорную ошибку в деле Стояногло

Прокуратура Молдовы признала позорную ошибку в деле Стояногло
11 октября
16:25 2021
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Генеральная прокуратура признала, что прокурор Виктор Фуртунэ совершил ошибку, когда потребовал ареста Александра Стояногло. Тем не менее, ведомство всеми силами пытается защитить своего сотрудника и крайне неуклюже оправдывает его действия.

«Относительно ошибки, допущенной в постановлении прокурора о начале процедуры применения предварительных мер. Прокуроры должны проявлять максимальную профессиональную аккуратность при составлении всех документов и совершении всех процессуальных действий. В то же время уголовное преследование является процессом повышенной интенсивности, а беспрецедентный случай, в котором субъектом задержания является Генеральный прокурор, ассоциируется с высокой степенью сложности. В таких условиях законодатель предусмотрел исправление технических ошибок, допущенных непреднамеренно», – говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Напомним, что 9 октября прокурор Виктор Фуртунэ потребовал арестовать на 30 дней отстраненного Генерального прокурора Александра Стояногло. В постановлении, однако, было указано имя другого лица.

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