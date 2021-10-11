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Газета "Кишиневские новости"

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Правящая ПДС назначила священника армии США начальником АРР

Правящая ПДС назначила священника армии США начальником АРР
11 октября
16:10 2021
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Свеженазначенный глава Агентства публичной собственности Еуджен Козонак в недавнем прошлом служил военным капелланом в армии США.

В сети опубликовано видео, на котором Козонак поздравляет сослуживцев с американским Днем Независимости, который отмечается 4 июля.

«Я военный священник Юджин Козонак. Я служу в армии Гризли в Таджи, в Ираке. Сердечно поздравляю родных и близких с Днем Независимости 4 июля. Эта служба, которая обеспечивает свободу нашей нации, для меня является привилегией. А любовь к нашим семьям и нашей стране мотивирует нас на успешную миссию», – говорит, облаченный в военную форму США, Козонак на видео.

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