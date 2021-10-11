Свеженазначенный глава Агентства публичной собственности Еуджен Козонак в недавнем прошлом служил военным капелланом в армии США.

В сети опубликовано видео, на котором Козонак поздравляет сослуживцев с американским Днем Независимости, который отмечается 4 июля.

«Я военный священник Юджин Козонак. Я служу в армии Гризли в Таджи, в Ираке. Сердечно поздравляю родных и близких с Днем Независимости 4 июля. Эта служба, которая обеспечивает свободу нашей нации, для меня является привилегией. А любовь к нашим семьям и нашей стране мотивирует нас на успешную миссию», – говорит, облаченный в военную форму США, Козонак на видео.