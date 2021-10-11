Об этом сообщил эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ, проанализировав данные Национального бюро статистики.

«Согласно данным Национального бюро статистики, в сентябре индекс потребительских цен зафиксировал рост в 1,68%, что является наибольшим показателем за последние 5 лет. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2016 года, когда цены выросли на 1,8%. В годовом исчислении цены в сентябре 2021 года выросли на 6,7%. Больше всего выросли цены на продукты питания, которые в сентябре увеличились на 2,7%, что в 2,2 раза больше, чем средний показатель по этому месяцу за последние 20 лет», – уточнил Ионицэ.

По данным Национального бюро статистики, с августа по сентябрь подорожали: овощи – на19,6%, включая огурцы – 55,4%, помидоры – 45,3%, капуста –26,9%, грибы –16,5%.

Куриные яйца подорожали за месяц на 4%, крупы – на 2,5%, масло –2%, молоко –2,5%, брынза – на 2,2%.

Согласно данным национального бюро статистики, хлеб увеличился в цене на 1,6%, свинина – 3,9%, курятина –1,6%, телятина – 1,5%.

В категории промышленных товаров наибольший рост отмечен на сжиженный газ – 8,3%, уголь –6,1%, бензин – на 3,1%, дрова –2,7%, дизтопливо – на 2,4%.

Мебель и бытовая техника подорожали на 3,9%, ковры – 8,5%, обувь-1,5%,

Также подорожали на 9% стоматологические услуги и авиаперелеты – 2,5%.