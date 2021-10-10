В день проведения митинга в Кишиневе 10 октября на въезде в Гагаузию с северного направления была заблокирована автомагистраль.

Это произошло после завершения митинга в поддержку Александра Стояногло. Несколько десятков автомобилистов выдвинулись в направлении Кишинева. У въезда в Гагаузию они растянули по всей ширине трассы гагаузский флаг и заблокировали дорожное движение.

По обеим сторонам движения образовались километровые пробки. На месте дежурила полиция, которая не вмешивалась в происходящее.

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