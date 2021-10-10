Документ состоит из пяти частей, каждая из которых содержит оценку сложившейся политико-экономической ситуации в стране, требования к властям, а также обращение к институтам Евросоюза. В Резолюции, в частности, говорится:

«Мы свидетельствуем:

Агрессивные действия по правовому подрыву и разрушению основ демократии и правового государства.

Возвращение к методам и инструментам режима Плахотнюка, с теми же скомпрометированными людьми, служившими олигархическим интересам, с использованием тех же подрывных методов отвлечения внимания людей от тяжелой ситуации и социально-экономических проблем в стране, с «телевизионным правосудием», с решениями и сценариями, написанными за пределами кабинетов судей и прокуроров.

Мы констатируем:

Полный подрыв универсальных принципов правового государства и конституционно-правовых норм.

Проведение рейдерской атаки на систему прокуратуры с использованием и вовлечением Службы информации и безопасности, основанное на извращенном желании вселить в людей страх и захватить это учреждение.

Кроме того, мы отмечаем, что общество в Республике Молдова, в том числе неправительственный сектор, а также политические силы выражают озабоченность по поводу соответствия этих политических решений, принятых новым правительством, общим принципам, провозглашенным в Конституции.

В то же время, действия и события в Республике Молдова 05.10.2021 г. по подчинению системы прокуратуры политическим интересам, не могут быть квалифицированы ни как реформы, ни как действия по защите верховенства власти, а как злоупотребления, совершенные для подчинения прокуратуры и системы правосудия в целом.

Эти незаконные цели достигаются путем политического преследования и игнорирования принципов законодательной стабильности, а также несменяемости и независимости этих высокопоставленных лиц. Фактически власть переходит к политическому подчинению органов государственной власти, которые, согласно закону, обладают независимостью, функциональной и оперативной неприкосновенностью.

Мы осуждаем:

Процедуру отстранения от должности и задержания Генерального прокурора Александра Стояногло.

Мы подчеркиваем, что способ действий так называемых «органов правопорядка», таких как Высший совет прокуроров, непосредственно прокурор, назначенный по делу, и Служба информации и безопасности, на самом деле является нарушением Конституции и уголовного судопроизводства, особенно в отношении таких субъектов конституционного права, как Генеральный прокурор. Таким образом становится ясно, что Александр Стояногло является жертвой политических репрессий и диктаторского стремления назначить гособвинителя, враждебного обществу.

Мы требуем:

Прекращения антиконституционных нападок и разрушения правового государства.

Устранения политического контроля над судебной системой и прокуратурой в частности.

Возвращение законного генерального прокурора Александра Стояногло к руководству Генпрокуратурой.

Мы обращаемся:

К Генеральному секретарю Совета Европы, руководителю Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия), Парламентской Ассамблее Совета Европы и всему международному сообществу в надежде, что они вмешаются и помогут восстановить демократические принципы в Республике Молдова, и мы вернемся к соблюдению принципа разделения властей, законности и правового государства».