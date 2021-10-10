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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 октября 288915 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 октября 288915 излечившихся
10 октября
20:50 2021
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На сегодняшний день в стране 288915 человек прошли лечение и 7024 умерли от инфекции COVID-19.    

На 10 октября в Молдове подтверждены  306647 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 8574 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16456 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2212 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 198 в крайне тяжелом состоянии(10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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