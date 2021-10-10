На сегодняшний день в стране 288915 человек прошли лечение и 7024 умерли от инфекции COVID-19.

На 10 октября в Молдове подтверждены 306647 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8574 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16456 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2212 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 198 в крайне тяжелом состоянии(10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).