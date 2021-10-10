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Газета "Кишиневские новости"

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Иванна Кoксал: В Молдове торжествует избирательная юстиция

Иванна Кoксал: В Молдове торжествует избирательная юстиция
10 октября
14:56 2021
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Свободу Стояногло и нет диктатуре в Молдове – с такими лозунгами перед участниками митинга в центре столицы выступила представительница Гагаузской автономии Иванна Кексал. По ее словам, наблюдающиеся тенденции в стране ведут к ограничению прав человека и дальнейшей деградации уровня демократии в Молдове.

«Мы все хотим жить в благополучном обществе, где торжествует закон и справедливость. Но в нашей повседневной жизни мы их не видим. Наоборот, арест Стояногло показал, что торжествует избирательная юстиция. Этого нельзя допустить!» – отметила депуат ПСРМ Иванна Кексал.

Напомним, что в центре Кишинева 10 октября у резиденции президента прошел гражданский митинг против захвата государства.

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