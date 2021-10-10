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Газета "Кишиневские новости"

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Габриел Кэлин: ПДС – это шайка жёлтых шакалов

Габриел Кэлин: ПДС – это шайка жёлтых шакалов
10 октября
14:55 2021
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В Молдове установились диктатура и культ личности, нам запрещают не только думать, но и говорить, сказал на акции протеста перед зданием президентуры журналист Габриел Кэлин.  

«ПДС – это шайка жёлтых шакалов, которая думает, что пришла к власти на 4 года. Но сколько они будут у власти – решать нам, гражданам. И если мы позволим им оставаться у власти 4 года, они сметут всех, кто не согласен с ними, всех, кто говорит правду. А правда заключается в том, что Санду была в команде, укравшей миллиард», – сказал он. Кэлин также добавил, что “Санду живёт не в Молдове, а в Фейсбуке”. 

«В Фейсбуке нет роста цен и тарифов, есть только тролли. Посредством Фейсбука они обманули всю страну», – подчеркнул он.

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