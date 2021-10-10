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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы протестовали в столицы против диктатуры власти ПДС

Граждане Молдовы протестовали в столицы против диктатуры власти ПДС
10 октября
14:40 2021
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В центре столицы Молдовы 10 октября прошел гражданский митинг, в котором приняли участие тысячи людей. Граждане пришли сказать НЕТ диктатуре, протестуя против политических дел, возбужденных по указанию ПДС, а также против роста цен.

Митинг открыл социалист Влад Батрынча, обвинивший новые власти в тотальной диктатуре, маниакальном желании подмять под себя все ветви власти и заявивший, что арест генпрокурора Стояногло стал наглядной демонстрацией захвата государства.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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