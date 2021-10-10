В центре столицы Молдовы 10 октября прошел гражданский митинг, в котором приняли участие тысячи людей. Граждане пришли сказать НЕТ диктатуре, протестуя против политических дел, возбужденных по указанию ПДС, а также против роста цен.

Митинг открыл социалист Влад Батрынча, обвинивший новые власти в тотальной диктатуре, маниакальном желании подмять под себя все ветви власти и заявивший, что арест генпрокурора Стояногло стал наглядной демонстрацией захвата государства.