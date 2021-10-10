Тысячи людей приняли участие 10 октября в протесте у резиденции президента против сфабрикованных дел, против политического преследования, телевизионной юстиции, бандитских действий в стиле маски-шоу. Эти обвинения прозвучали во время выступления депутата ПСРМ Влада Батрынчи.

«Это митинг против нарушений прав на юридическую защиту. Митинг против коррумпированных судей, которые продолжают выполнять политические заказы. Стояногло силой вывели из здания прокуратуры. Разве можем терпеть такое поведение судей и прокуроров, выполняющих политический заказ. Подобные методы в Молдове непозволительны.

Мы не позволим возврата к захваченному государству! Юстиция должна быть на страже граждан! Закон один для всех, закон не должен обслуживать власть. Хотим справедливости!

Это не связано только с Генеральной прокуратурой, эта история про отношение людей, против грязных методов. Мы не позволим диктатуру в Молдове.

Даже сегодня на протест не попали некоторые люди. Они хотели, но им позвонили и запугали. Мы возвращаемся к практикам захваченного государства»,- заявил Влад Батрынча.