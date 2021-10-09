На сегодняшний день в стране 288080 человек прошли лечение и 7002 умерли от инфекции COVID-19.

На 9 октября в Молдове подтверждены 305977 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8550 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16501 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2463 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 209 в крайне тяжелом состоянии(29 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).