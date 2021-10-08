Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 октября 286951 излечившийся
08 октября
21:40 2021
На сегодняшний день в стране 286951 человек прошел лечение и 6979 умерли от инфекции COVID-19.
На 8 октября в Молдове подтверждены 304678 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 8378 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15577 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2370 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 220 в крайне тяжелом состоянии(32 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).