На сегодняшний день в стране 286951 человек прошел лечение и 6979 умерли от инфекции COVID-19.

На 8 октября в Молдове подтверждены 304678 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8378 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15577 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2370 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 220 в крайне тяжелом состоянии(32 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).