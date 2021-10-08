Генеральный прокурор Стояногло стал первым политзаключенным режима узурпации, установленного ПДС и президентом Майей Санду, убежден председатель ПСРМ Игорь Додон. Лидер социалистов дал в соцсетях свою оценку прошедшему 8 октября заседанию суда по делу Стояногло.

«Только при режиме узурпатора может случиться, что генпрокурор, проявляющий справедливость и смелость, политически осужден без соблюдения процедур, с ненужной демонстрацией силы. Сегодня многие поняли, что желтая диктатура уже полностью установилась.

30 суток домашнего ареста – это все еще 30 суток ареста. И Стояногло надо не только немедленно освободить, но и восстановить в должности Генпрокурора, которую он собственно и сохраняет, и морально, и по всем правовым и демократическим правилам.

К сожалению, руководство ПДС ничего не поняли, ничего не узнали за эти несколько дней, пока общество выражало негодование. Правительство решило продолжить злоупотребление, решило бросить вызов любой правовой базе, а наша первая борьба с диктатурой будет в воскресенье, 10 октября, на акции протеста здоровых сил в стране.

Многие граждане задаются вопросом: зачем делаются эти злоупотребления? Отвечаю вам: все, что произошло в эти дни, имело предельно четкую цель, шитую белой нитью: ввести через заднюю дверь политически избранного генпрокурора, послушного ПДС и у которого две важные миссии. Первая миссия временного прокурора – удалить все доказательства и все следы расследований генпрокурора Стояногло, который нашел экстраординарные материалы, позволяющие преследовать политиков от действующей власти.

Вторая миссия временного прокурора – фабрикация политических дел против оппозиции, закрыть ей рты, инсценировать шоу и телевизионную юстицию, посредством чего власти надеются прикрыть свою некомпетентность в разрешении газового и энергетического кризиса, обуздать рост цен и решить другие проблемы, с которыми сталкивается население.

Свободу Стояногло, настоящему генпрокурору Республики Молдова!» – написал в своем комментарии Игорь Додон.