Александр Стояногло заявил, что его дело – политический заказ, а Молдова превратилась в захваченное государство. Заявление прозвучало после выхода из зала суда, который принял решение о 30-дневном домашнем аресте генерального прокурора.

«Это неверное решение. Я ничего не сделал, не нарушил закон и это продемонстрировано в ходе рассмотрения дела. Прокуроры не представили улик, кроме новостей из интернета. Мы предоставили доказательства, подтверждающие мою невиновность. Это политическое дело. После двух лет возвращаемся в захваченное государство. Я обвинен в каких то поправках, которые подготовил антикоррупционный центр. Никто не может представить доказательства, что у меня есть связь с Платоном»,- заявил Стояногло.