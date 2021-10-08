Без прямой команды Майи Санду, которая контролирует все государственные учреждения в стране, никто не задержал бы Александра Стояногло. В этом уверен Игорь Додон. Председатель ПСРМ раскрыл на брифинге для прессы детали случившегося. «Министр юстиции Сергей Литвиненко каждый день сидит до полуночи в президентуре. Приходит тайком, чтобы его никто не видел. Он координирует каждый шаг с Майей Санду. Никто ничего бы не сделал, если бы не было прямой команды от Санду, которая сейчас контролирует все государственные учреждения в стране. Отойти в сторону не получится. Санду решила показать, кто в доме хозяин, как это делал Плахотнюк», – сказал Додон. Председатель ПСРМ обратил внимание на то, что делом Александра Стояногло занимаются те же прокуроры, которые “рулили” во времена Владимира Плахотнюка. «Сменили синюю кепку на жёлтую и стали “хорошими людьми”. Но это те же, кто был во времена Плахотнюка, теперь они верно служат Санду. Плахотнюк был “папой”, теперь вот у нас появилась “мама”, и она решила запугать людей. Молдова стремительно превращается в захваченное государство, но эта ситуация быстро “взорвётся”, и тогда её ждёт та же участь, что и Плахотнюка», – подчеркнул Додон. Он добавил, что таким образом Стояногло решили “закрыть рот”, чтобы он не рассказал о беззакониях руководства страны, а также для того, чтобы появилась возможность “заняться оппозицией”.