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Газета "Кишиневские новости"

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От заказчиков «дела» Стояногло требуют обоснованности ареста

От заказчиков «дела» Стояногло требуют обоснованности ареста
08 октября
20:00 2021
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23 неправительственных организаций требуют транспарентности и максимальной корректности по делу Александра Стояногло. В опубликованном заявлении выражается удивление “скоростью, с которой начато уголовное преследование, задержание и требование об аресте”. Подписавшиеся под обращением требуют у прокуроров опубликовать “соответствующие факты, которые убедят общество, что это дело не является необоснованным”.

Представители НПО выразили озабоченность и тем, что у адвоката Стояногло не было возможности общаться с клиентом.

«Надеемся, что это дело не будет использовано прокурорами для реванша, а Высший совет прокуроров соответствующе отреагирует на любое нарушение прокуроров», – говорится в заявлении.

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