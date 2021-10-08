23 неправительственных организаций требуют транспарентности и максимальной корректности по делу Александра Стояногло. В опубликованном заявлении выражается удивление “скоростью, с которой начато уголовное преследование, задержание и требование об аресте”. Подписавшиеся под обращением требуют у прокуроров опубликовать “соответствующие факты, которые убедят общество, что это дело не является необоснованным”.

Представители НПО выразили озабоченность и тем, что у адвоката Стояногло не было возможности общаться с клиентом.

«Надеемся, что это дело не будет использовано прокурорами для реванша, а Высший совет прокуроров соответствующе отреагирует на любое нарушение прокуроров», – говорится в заявлении.